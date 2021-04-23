Заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что Харьковская, Одесская и Запорожская области нарушили алгоритмы вакцинации от COVID-19 и не использовали дозы из первой партии CoviShield (AstraZeneca).



Об этом он сообщил во время онлайн-брифинга, передает УНИАН.

«Хотел бы передать публичный "привет" трем руководителям департаментов здравоохранения. В частности, Харьковской, Одесской и Запорожской областей. Это единственные области, которые сегодня нарушили алгоритмы Министерства здравоохранения и еще до сих пор не использовали вакцину из первой партии AstraZeneca/CoviShield», - заявил он.

По словам Ляшко, в Украине сегодня пересекли отметку в 500 тыс. прививок от коронавирусной болезни.

«Наша задача была использовать всю вакцину из первой партии до 9-15 апреля. На сегодняшний день в этих трех областях есть остатки вакцины, которые не используются. Со следующей недели будут проведены мониторинговые визиты для оценки потенциальных проблем. Мы посмотрим, почему там не используются те вакцины», - добавил главный санврач.

Напомним, в Украине по состоянию на 23 апреля зафиксировано 14277 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.