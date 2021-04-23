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Министерство здравоохранения получило подтверждение от глобального инициативы COVAX о поставках до конца мая 1,4 млн доз вакцины AstraZeneca, до конца июня - вакцины Pfizer.

Об этом на брифинге сказал главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Укринформ.

«21 апреля глобальная инициатива COVAX прислала нам письмо о том, что до конца мая мы ожидаем следующую поставку вакцины AstraZeneca в размере 1,4 млн доз, и до конца июня мы должны получить 950 тыс. доз вакцины Pfizer», - сказал Ляшко.

Напомним, сегодня, 23 апреля, Украина получила более 367 200 доз вакцины AstraZeneca-SKBio производства Южной Кореи в рамках глобальной инициативы COVA
ForUm

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