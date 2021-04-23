США сохраняют за собой право введения новых санкций против России.

Об этом на брифинге 22 апреля заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, сообщает «Европейская правда».

«Мы сохраняем за собой право введения дополнительных санкций в будущем. Указ президента позволяет нам сделать это в отношении отдельных лиц или отраслей», - сказала Псаки журналистам в четверг, отвечая на вопрос, рассматривает ли администрация президента США любые дополнительные санкции в отношении РФ, в частности, приближенных к президенту Путину олигархов.

Она выразила надежду, что с оппозиционером Алексеем Навальным будут вести себя гуманно и в конечном итоге он будет освобожден.

В то же время Псаки не могла предоставить новых деталей относительно намерений ввести дополнительные санкции против «Северного потока-2».

Напомним, 15 апреля власти США объявили о новых санкциях против России. Вашингтон в рамках этих ограничений принял решение выслать из дипломатической миссии РФ в Вашингтоне 10 ее сотрудников.

Минфин США также объявил о новых санкциях в отношении российского государственного долга.