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Заявление о начале отвода войск РФ от границы с Украиной связано, прежде всего, с поддержкой Украины Западом.

Как передает Укринформ, об этом в эфире ток-шоу «Право на власть» на телеканале «1+1» сказал Председатель Офиса Президента Андрей Ермак.

«Я абсолютно уверен, что эта новость является результатом работы президента, его команды и, безусловно, поддержки наших партнеров, с которыми мы сегодня говорим одним голосом с Россией», — заявил Ермак.

В то же время он пожаловался на критику власти со стороны оппонентов, отметив, что факты и результаты работы говорят гораздо лучше.

«Мы уже слышали (критику. - Ред.) и по видеоконференции, о которой так много говорили, во время которой президент Франции сидел возле президента Украины, и разговаривал с канцлером Германии», — подчеркнул глава ОПГ.

Как ранее сообщал ForUm, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что войска Южного и Западного военных округов РФ начнут возвращаться с южных рубежей в пункты постоянной дислокации с 23 апреля.
ForUm

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