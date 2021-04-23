Заявление России об отводе войск от границы с Украиной стало возможным благодаря совместной сконцентрированной позиции Киева и его западных партнеров шантаж Кремля не удался. Об этом заявил генерал-майор запаса СБУ, заместитель председателя СБУ в 2014-2015 годах Виктор Ягун, сообщает «Апостроф».

«Ни в коем случае не надо успокаиваться. Может, Россия и отведет войска к местам постоянной дислокации, но я сомневаюсь, что эти места будут намного дальше от тех полевых лагерей, где они стояли сейчас», - считает генерал.

Он обратил внимание, что те войска, которые были в Крыму, скорее всего, там и останутся, а отступят те, что базировались в приграничных областях.

«Для чего это все было? В наступление идти никто не собирался, потому что для того, чтобы идти в наступление, нужно иметь хотя бы в тройное преимущество в войсках - это не менее, чем 300 тысяч военных для первого удара. Сейчас Россия не может накопить такое количество войска для полномасштабной агрессии против Украины, тем более, обеспечивая наступление с трех направлений», - отметил эксперт.

По его словам, эти маневры Кремля возле украинской границы были шантажом Украины.

«Это все было рассчитано исключительно на демонстрацию силы и шантаж, как Украины, так и наших зарубежных партнеров. Наша реакция была соответствующей - никто не начал бегать и покупать гречку, как они надеялись. Общество было сконцентрировано, и эта слаженная позиция - военных, власти, волонтеров - показала, что в эти моменты мы можем объединиться, потому что мы с краю, а наша хата принимает врага первой. Этот месседж мы передали Запада, и от наших партнеров мы получили реальную поддержку - политическую, военную, разведданными, космическими снимками, военным присутствием в Черном море и в воздухе. Все это в комплексе дало врагу понять, что так просто все это для него не пройдет», - пояснил Ягун.

Как ранее сообщал ForUm, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что войска Южного и Западного военных округов РФ начнут возвращаться с южных рубежей в пункты постоянной дислокации с 23 апреля.