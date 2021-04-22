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Промышленное производство в Украине в марте 2021 года в годовом выражении – к марту 2020 года – без учета корректировки на эффект календарных дней увеличилось на 2,1%.

Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, с учетом корректировки на эффект календарных дней промпроизводство в марте в годовом выражении увеличилось на 2,4%, передает УНИАН.

По сравнению с предыдущим месяцем промпроизводство в марте увеличилось на 10,9% без учета сезонной корректировки и на 1,8% - с учетом корректировки.

В разрезе основных видов деятельности: в добывающей промышленности и разработке карьеров в марте этого года падение производства по сравнению с мартом 2020 года составило 1,5%, в перерабатывающей промышленности наблюдался рост на уровне 2,5%, в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха производство также выросло на 7,3%.

В разрезе основных промышленных групп: производство товаров промежуточного потребления выросло на 4,7%, а по потребительским товарам длительного пользования наблюдался рост на 56,6%.

По инвестиционным товарам наблюдался рост производства на 3,4%, а по потребительским товарам краткосрочного пользования наблюдалось падение – на 5,7%.
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