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Объемы промышленного производства в июле 2021 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года выросли на 0,2%. Рост замедлился, несмотря на низкую базу сравнения 2020 года, когда в июле падение составило 2,9%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики Украины (Госстат).

По данным статистического ведомства, за январь-июль 2021 года рост составил 1,8% (за январь-июль 2020 года объемы упали на 6,9%).

В добывающей промышленности и разработке карьеров рост за первые семь месяцев составил 1,8%, в перерабатывающей промышленности - рост на 1,8%, в поставках электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха - рост на 1,7%.
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