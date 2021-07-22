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Промышленное производство в Украине в июне выросло на 1,1% в годовом измерении, скорректированное на эффект календарных дней значение составляло 0,7%.

Об этом сообщает Экономическая правда со ссылкой на Госстат.

По сравнению с маем в июне промпроизводство не изменилось, а с учетом сезонности - сократилось на 0,7%.

В первом полугодии по сравнению с соответствующим периодом прошлого года промпроизводство выросло на 2,1%, в частности, в добывающей промышленности и разработке карьеров - на 1,4%, перерабатывающей - на 2,5%, поставке электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха - на 1,7%.

В июне против мае (с сезонным корректировкой) сократилось поставки электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха на 2,2%, перерабатывающая промышленность - на 0,2% и добывающая промышленность и разработка карьеров - на 0,6%.
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