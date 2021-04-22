В четверг, 22 апреля, следственный судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворил ходатайство прокурора САП и применил к судье Окружного административного суда Киева меру пресечения в виде залога в размере 100 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц. На сегодня это составляет 227 тыс. гривен, сообщила пресс-служба ВАКС.

На подозреваемого также возложили дополнительные обязанности: прибывать к прокурорам, следственного судьи, суда по первому требованию; сообщать прокурору, суду об изменении своего места жительства и/или места работы; воздерживаться от общения с лицами, указанными в постановлении.

Срок действия обязанностей – до 22 июня 2021 года.

К подозреваемому может быть применена более жесткая мера пресечения, если он не будет выполнять возложенные на него обязанности.

По данным Укринформа, меру пресечения избрали судье ОАСК Богдану С.

Он является фигурантом дела НАБУ по факту так называемых пленок Вовка - аудиозаписей, на которых председатель суда Павел Вовк вместе с подчиненными якобы обсуждают влияние на органы судебной власти, вынесение судебных решений за денежное вознаграждение и «протягивание» нужных людей в систему судебной власти.