В пятницу в Украину заходит похолодание, температура воздуха в западных и северных областях резко снизится, сообщила синоптик Наталья Диденко.

Днем температура составит всего + 7 + 12 градусов.

Восток, Юг и большинство Центра (кроме Винницкой области) еще будут принадлежать теплой погоде, + 12 + 18 градусов.

Атмосферный фронт принесет дожди и местами грозы.

К Востоку и юго-востоку Украины фронт не успеет дойти, поэтому там в пятницу без существенных осадков.

Ветер завтра усилится, будет порывистым.

Завтра в столице ожидается ощутимое похолодание, до + 7 + 10 градусов, порывистый ветер и дождь. В дальнейшем это похолодание привлечет с собой заморозки, которые охватят большинство областей.

«Они обещают быть не только на почве, но и в воздухе. От нуля до 2-4 градусов. Это замороженное безобразие будет продолжаться в Украине по ночам до вторника», - написала синоптик.