Государственный департамент США требует от России прекратить одностороннюю блокировку отдельных районов Черного моря для движения иностранных кораблей и государственных судов других стран.

С соответствующим заявлением выступил в среду на брифинге в Вашингтоне представитель внешнеполитического ведомства США Нед Прайс, передает Укринформ.

«Нам известно, что Россия объявила о намерениях блокировать движение иностранных морских кораблей и государственных судов других стран в отдельных частях Черного моря, в частности, вблизи Керченского пролива до октября этого года из-за проведения военных учений», — отметил Прайс.

Он напомнил, что Россия уже проявляла незаконную агрессию по отношению к украинским кораблям, а также блокировала доступ в украинские порты в Азовском море, что имело негативное влияние на международную торговлю Украины.

«Мы призываем Россию прекратить её враждебные действия в отношении кораблей в регионе и отвести войска, сосредоточенные вдоль украинских границ», — отметил представитель Госдепартамента США.

Прайс отметил, что ситуация в Черном море является лишь одним из последних примеров широкой кампании РФ, направленной на подрыв и дестабилизацию Украины.

Представитель Госдепа также выразил «непоколебимую поддержку» Соединенными Штатами Украины как партнера, а также её территориальной целостности в международно признанных границах, включая территориальные воды.

Как сообщал ForUm, Россия объявила о закрытии со следующей недели до октября 2021 части акваторий Черного моря в направлении Керченского пролива для военных кораблей и государственных судов других стран под предлогом военных учений.

Как следует из данных бюллетеня Управления навигации и океанографии Минобороны РФ, опубликованного 14 апреля, это касается акватории вдоль Южного берега Крыма (от Севастополя до Гурзуфа), района у берегов Керченского полуострова (вблизи Опукского природного заповедника) и морском участке к западу от Крыма.

15 апреля в МИД Украины выразили протест в связи с объявлением РФ о закрытии части акваторий Черного моря в направлении Керченского пролива и потребовали отменить это решение.

Командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев заявлял, что для военных кораблей ВСУ решение России о перекрытии на полгода Керченского пролива не представляет угрозы, и что это «вопрос более экономической направленности».