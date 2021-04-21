Граждан, автобусы с которыми были остановлены утром 21 апреля на подъездах в Харьков, после взятия объяснений и профилактических бесед отпустили, сообщила пресс-служба полиции Харьковской области.

Так, правоохранители остановили 3 автобуса: на посту «Валки» - Mercedes, в котором было 16 мужчин, на въезде в город Изюм - Mercedes Sprinter с 18 лицами и на пересечении дорог М-18 и М-29 - Mercedes Sprinter, в котором находились 19 мужчин спортивного телосложения.

Всех граждан, которые находились в трех автобусах, правоохранители доставили в территориальные подразделения полиции для дальнейшей проверки, установления лиц и цели прибытия в регион. В ходе данных мероприятий полицейские выяснили, что 19 мужчин в возрасте от 21 до 50 лет являются жителями Днипра.

Во время проверки второй группы молодых людей в возрасте от 23 до 47 лет выяснилось, что все они прибыли из Полтавы и Полтавской области.

Третья группа лиц в возрасте от 20 до 58 лет направлялась из Луганщины. Ее участники являются жителями Лисичанска и Северодонецка.

«Данных об их причастности к преступной деятельности работники полиции во время проверки не установили. Полицейские провели с ними профилактические беседы о недопустимости совершения правонарушений, после чего они были отпущены», - говорится в сообщении.