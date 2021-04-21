Радиолокационная станция «Дуга» в Чернобыльской зоне войдет в Государственный реестр недвижимых памятников Украины.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства 21 апреля, сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

«Команда МКИП инициировала внесение «Дуги» в Госреестр для дальнейшего ее сохранения», - отметил он.

По словам министра, со временем объекты, находящиеся в Чернобыльской зоне, постепенно разрушаются.

«Если не принимать никаких мер - зона с годами будет опустошаться. Этого нельзя допустить, ведь наше наследие – не только местность вокруг электростанции. А и здания, находящиеся на ее территории. Поэтому сейчас мы работаем над определением других объектов, которые должны быть частью списка недвижимых памятников. Наша цель - предупреждение уничтожения, когда это возможно», - подчеркнул министр.

«Хотя сама «Дуга» и подверглась радиоактивному загрязнению вследствие Чернобыльской катастрофы, объект является одной из визитных карточек Зоны и ее символом. Кроме того, это решение усилит шансы Украины на внесение Чернобыльской зоны в ЮНЕСКО в целом», - считает Ткаченко.