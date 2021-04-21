В ходе кампании по вакцинации в Украине в Ивано-Франковской области испортили 492 дозы вакцины Covishield, что составляет 84% от всех потерянных доз в Украине. Та же Львовская область испортила всего 17 доз.

Об этом заявил замдиректора департамента здравоохранения Ивано-Франковской ОГА Владимир Дзьомбак, передает УНИАН.

По словам, Дзьомбака, это произошло из-за того, что во флаконах с Covishield нет градуировки, и медики не использовали оставшуюся дозу во флаконе, поскольку думали, что она меньше остальных.

«Мобильные бригады, которые проводят вакцинацию, они достаточно переживали, набирая в шприц дозу, чтобы это была полноценная доза для того, чтобы не снизить дозу и эффект от вакцинации. В настоящее время дополнительно проведено обучение… Этот вопрос уже закрыт», - подчеркнул он.

Он отметил, что когда во флаконе остается последняя доза, то кажется, что там меньше вакцины.

«И из-за боязни, что будет введена не та доза, то получилось так, что оставалось во флаконе. Больше всего переживалось, чтобы эти дозы ни были кому-то переданы. Здесь никаких злоупотреблений нету», - добавил чиновник.