также в разделеОбщество
21 апреля. Картина дня
43% украинцев поддерживают вступление страны в НАТО 7
Полиция отпустила задержанных под Харьковом «титушек» 6
Чернобыльская «Дуга» станет памятником 10
Бывших топ-менеджеров «Укринмаша» уличили в растрате 3,5 млн грн 8
Во Львове демонтируют барельефы на Монументе славы 16
В Украину идут сильные заморозки 20
Еще одна область выходит из красной зоны 12
СБУ разоблачила масштабное хищение газа на Донбассе 13
Инфекционист: Заболеть COVID-19 можно даже с высоким уровнем антител 17
Скворцов: Седьмой фильм из цикла «Паломница» Оксаны Марченко посвящен теме крещения 17
Кабмин будет пять лет собирать данные о состоянии лесов в Украине 10
Глава НАПК рассказал о «ноу-хау» чиновников для сокрытия доходов 17
Генштаб опроверг фейк об изменении сроков срочной службы 9
Брата главы ОАСК уволили из СВР 16
Из Украины выдворяют белорусского анархиста 20
Почти половина украинцев считают реальной угрозу вторжения РФ 22
Кабмин продлил карантин до 30 июня 140

В ходе кампании по вакцинации в Украине в Ивано-Франковской области испортили 492 дозы вакцины Covishield, что составляет 84% от всех потерянных доз в Украине. Та же Львовская область испортила всего 17 доз.

Об этом заявил замдиректора департамента здравоохранения Ивано-Франковской ОГА Владимир Дзьомбак, передает УНИАН.

По словам, Дзьомбака, это произошло из-за того, что во флаконах с Covishield нет градуировки, и медики не использовали оставшуюся дозу во флаконе, поскольку думали, что она меньше остальных.
«Мобильные бригады, которые проводят вакцинацию, они достаточно переживали, набирая в шприц дозу, чтобы это была полноценная доза для того, чтобы не снизить дозу и эффект от вакцинации. В настоящее время дополнительно проведено обучение… Этот вопрос уже закрыт», - подчеркнул он.

Он отметил, что когда во флаконе остается последняя доза, то кажется, что там меньше вакцины.

«И из-за боязни, что будет введена не та доза, то получилось так, что оставалось во флаконе. Больше всего переживалось, чтобы эти дозы ни были кому-то переданы. Здесь никаких злоупотреблений нету», - добавил чиновник.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2340 грн.
9
Теги