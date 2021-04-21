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Служба безопасности Украины заблокировала несанкционированный отбор газа из мощности ОАО «Донецкоблгаз». По предварительным данным, сумма ущерба может составлять до 650 млн грн, сообщил пресс-центр ведомства.

«Голубое топливо», которое принадлежало оператору газотранспортной системы Украины, разворовывалось через искусственное создание производственно-технологических затрат. Продукцию также могли поставлять на временно оккупированную территорию Донецкой области», - говорится в сообщении.

По факту несанкционированного вмешательства в автоматизированную систему ОАО «Донецкоблгаз», правоохранители провели в Донецкой области ряд обысков в офисах и на производственных мощностях компании.

Во время следственных действий обнаружено и изъято: документы по количеству поставленного природного газа оператором газотранспортной системы Украины; программный комплекс учета газа в ОАО «Донецкоблгаз», где осуществлялось несанкционированное вмешательство.

Изъятые материалы и оборудование направлено на экспертизу. Продолжается досудебное следствие ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 292, ч. 2 ст. 361 Уголовного кодекса Украины.
ForUm

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