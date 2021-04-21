43% украинцев полностью поддерживают идею о вступлении Украины в НАТО, свидетельствуют данные социологического исследования об отношении украинского общества к эскалации конфликта на Донбассе, проведенного Украинским институтом будущего (UIF) при содействии «Нью Имидж маркетинг групп».

По данным опроса, результаты которого презентовали в агентстве Интерфакс-Украина в среду, еще 21% респондентов отметил, что, скорее, поддерживает идею о присоединении Украины к Альянсу, 7% - скорее не поддерживают, 12% - совсем не поддерживают, 12% - не имеют однозначного мнения по этому вопросу.

7% опрошенных полностью уверенны в том, что Украина вступит в НАТО в ближайшее время (до года), 28% считают, что вступление возможно, 37% - что вступление возможно, но не в ближайшие годы, 14% - что вступление в НАТО маловероятно, 14% - что не верят во вступление Украины в НАТО.

Опрос проводился по всей территории Украины, кроме временно неподконтрольных территорий части Донецкой и Луганской области, оккупированной АР Крым, в нем приняли участие 1148 респондентов.

Исследование проводилось методом онлайн-опроса по интерактивной структурированной анкете, ссылка на которую отправлялась потенциальным респондентам из базы данных. Выборка - многоступенчатая, комбинированная - пропорционально стратифицированная по регионам, с квотным скринингом на ступени отбора респондента.

Выборка репрезентирует взрослое население Украины интернет-пользователей в возрасте 18 лет и старше. Статистическая погрешность с вероятностью 0.95 не превышает 3,5%.