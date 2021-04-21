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Правительство во время заседания 21 апреля утвердило порядок проведения национальной инвентаризации лесов, который даст возможность получить исчерпывающую информацию о количестве и качестве лесов в Украине.

Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Кабмина.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что последний государственный учет украинских лесов проводился еще в 2011 году. И на сегодня, по его словам, актуальной информации о лесах в Украине нет.

«В течение следующих 5 лет мы ежегодно будем собирать данные. Как результат – государство и общественность получат всю необходимую информацию о том где, сколько и в каком состоянии находятся леса в Украине. Это очень важный проект для стратегического планирования, для экологии, для лесного хозяйство и для будущего нашего государства», - подчеркнул глава правительства.

Кроме того, Кабинет Министров поддержал решение по облегчению доступа к получению информации о землеустройстве и земельных участках.

«Благодаря этому решению улучшится эффективность работы Государственного фонда документации по землеустройству и оценке земель. Это позволит сократить сроки получения информации от Фонда и улучшить качество поступления и учета материалов», - отметил премьер-министр.
ForUm

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