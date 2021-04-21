Шесть английский клубов, которые стали соучредителями европейской Суперлиги, вчера вечером объявили о своем выходе из турнира. Речь идет о «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуле», «Челси», «Тоттенхэме» и «Арсенале», передает Укринформ.

По информации британских СМИ, клубы вышли из Суперлиги под давлением футбольной власти Англии. Им угрожали исключением из АПЛ. Также на клубы повлияли акции протеста болельщиков.

На фоне этого руководство нового турнира после проведенной встречи сообщило о прекращении реализации Суперлиги.

Официально в Суперлиге остались еще шесть клубов, которые пока официально не объявили о выходе «Реал», «Атлетико», «Барселона», «Интер», «Милан» и «Ювентус». По сообщениям, некоторые из них вскоре также уйдут из Суперлиги.

Как сообщалось, 18 апреля 12 топ-клубов Европы объявили о запуске Суперлиги.