Украина опустилась на одну позицию и заняла 97-е место во Всемирном индексе свободы прессы международной правозащитной организации «Репортеры без границ», обнародованном 20 апреля, сообщает Институт массовой информации.

По данным отчета, по меньшей мере в семи странах Восточной Европы на журналистов нападали неизвестные, например продавцы или озлобленные прохожие. «Институт массовой информации насчитал в Украине 170 случаев физической агрессии, что составляет три четверти случаев нарушений свободы прессы в этой стране», — отмечают «Репортеры».

Как говорится в отчете, в общем давление на журналистов оказывают не только правительства. Пандемия и временная самоизоляция привели к обострению социальной напряженности и временами усиливали проявления ненависти относительно СМИ, в частности когда на санитарный кризис накладывались вызовы, связанные с предвыборной кампанией.

Беларусь потеряла пять позиций и заняла 158-е место из-за «беспрецедентных репрессий против журналистов для скрытия масштабов акций протеста против объявленных результатов президентских выборов».

Россия потеряла одну позицию и заняла 150-е место в рейтинге «Репортеров». Эта страна, отмечается в отчете, идет в сторону все более репрессивной модели в отношении независимых журналистов и СМИ.

«В России независимые средства массовой информации в течение многих месяцев, несмотря на сильное давление, боролись с сомнительными утверждениями власти и искаженными цифрами, которые подавали в ложном свете течения пандемии COVID-19», — говорится в отчете. Также отмечается, что российские власти расширили действие закона о дезинформации.

Польша опустилась на две позиции (с 62-го на 64-е место в рейтинге). После консолидации контроля над государственными средствами массовой информации правительство продолжает политику «реполонизации» частных СМИ с провозглашенной целью влиять на их редакционную политику, или, другими словами, цензурировать их. Накануне президентских выборов, в середине 2020 года, государственные СМИ поддержали успешную кампанию президента Анджея Дуды по переизбранию и сделали все возможное, чтобы дискредитировать его главного соперника. Еще больше ветеранов-журналистов покинули государственное радиовещание после попыток руководства ввести цензуру.

В первую десятку Индекса свободы слова от «Репортеров» вошли Норвегия, Финляндия, Швеция, Дания, Коста-Рика, Нидерланды, Ямайка, Новая Зеландия, Португалия и Швейцария.

Отмечается, что Норвегия занимает первое место уже пятый год подряд, несмотря на то, что ее СМИ подчеркивают отсутствие доступа к общественной информации о пандемии. Финляндия остается на втором месте, а Швеция (+1) вернулась на третье место, уступив в прошлом году Дании (четвертое место, –1).

«Итак, рэнкинг 2021 года подтверждает форму «северного преимущества» или «скандинавской модели» в вопросе поддержки свободы прессы», — говорится в отчете.

В целом «Репортеры без границ» отмечают, что журналистика полностью или частично заблокирована в 73% стран, в которых организация проводит мониторинг свободы слова.

Всемирный индекс свободы прессы, который ежегодно проводит оценку состояния свободы прессы в 180 странах и территориях, показывает, что работа журналистов серьезно осложнена в 73 из 180 стран, внесенных в рейтинг, и ограничена еще в 59 странах, то есть всего в 73% стран.

Сейчас только 12 из 180 стран, или 7% (по сравнению с 8% 2020 года), все еще могут похвастаться благоприятной информационной средой.

Ситуация в США остается вполне достойной (44-е место, +1), несмотря на то что последний год пребывания Дональда Трампа на президентском посту характеризовался рекордным количеством нападений на журналистов (почти 400) и их арестов (130).

Как ранее сообщал ForUm, в 2020 году Украина впервые с 2009 года вошла в сотню «Индекса свободы прессы» от организации «Репортеры без границ». Страна заняла 96 место.