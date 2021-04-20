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МИД Украины запустило кампанию для жителей стран Евросоюза «Узнай-Проверь-Действуй», которая направлена ​​на противодействие попыткам России легитимизировать свое присутствие на оккупированных территориях Украины через бизнес, образование, культуру и человеческие контакты.

Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

«Задача кампании – донести до европейской общественности информацию о важности санкций и положить конец попыткам России использовать европейских политиков, бизнесменов или художников для легитимизации своих преступлений на оккупированных территориях Украины», - отмечает спецпредставитель МИД Украины по вопросам санкционной политики Алексей Макеев.

Кампания призывает жителей стран ЕС к трем простым шагам, которые обезопасят от рисков попасть под санкции:

узнай об ограничениях, введенных против России со стороны ЕС и Украины;

проверь информацию, чтобы избежать неожиданных проблем для своего бизнеса, когда имеешь дело с Россией;

действуй, чтобы предотвратить дальнейшие агрессивные действия России против Украины и других стран ЕС.

Евросоюз ввел санкции против Российской Федерации после того, как в 2014 году Россия оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей Украины. Однако вместо того, чтобы вернуться в правовое русло, Россия начала искать пути обхода санкций и способы легитимизировать свое присутствие на временно оккупированных территориях Украины.

С этой целью Россия использует экономику, культуру, двусторонние контакты. Она также вкладывает значительные ресурсы для введения в заблуждение европейской общественности и бизнеса, втягивая их в незаконные сделки в оккупированном Крыму. МИД Украины приглашает к поддержке кампании международные общественные организации, бизнес ассоциации, объединения украинцев за рубежом и европейские СМИ.  
ForUm

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