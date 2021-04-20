Украинцы в мае будут иметь на три выходных больше в связи с праздниками, приходящихся на уикенды.

Так, поскольку День труда (1 мая) и православная Пасха (2 мая) в 2021 году выпадают на субботу и воскресенье, то выходные дни переносятся на понедельник и вторник (3 и 4 мая).

Таким образом, украинцы будут иметь четыре выходных подряд.

День победы (9 мая) в этом году приходится на воскресенье, выходной переносится на понедельник, выходные продлятся с 8 до 10 мая.