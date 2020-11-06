Карантин выходного дня в Украине могут ввести уже со следующего уикенда. Закроют все, кроме критической инфраструктуры - продуктовых магазинов и аптек. Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов в эфире ток-шоу «Право на владу», передает УНИАН.

Он отметил, что Украина не в состоянии ввести полный локдаун, как это делают другие страны Европы.

«Именно поэтому наше предложение будет делать такой жесткий карантин именно на выходные дни, то есть суббота-воскресенье. Это когда у нас останутся работать исключительно продуктовые магазины и аптеки и, конечно, транспорт. То есть все то, что касается критической инфраструктуры. Все остальное, чтобы в выходные дни не работало», - заявил министр.

По его словам, это позволит разорвать цепь передачи коронавируса из-за отсутствия общения людей друг с другом.

«Это точно не будет в эти выходные. Мы понимаем, что надо подготовиться. Я не исключаю, что мы будем предлагать это сделать уже со следующих выходных», - добавил глава Минздрава.

Он пояснил, что транспорт будет работать и на выходных, поскольку это критическая инфраструктура

«Все же нагрузка в субботу-воскресенье намного меньше на транспорт. Закрывать транспорт мы не видим нужным. Более того, по этому пути не идет сейчас ни одна европейская страна», - отметил Степанов.

Он добавил, что на сегодняшнее утро в больницах находилось 27,5 тысяч граждан.

«Эта цифра почти в 3,5 раза больше, чем было в начале сентября. У нас сейчас в готовности 52 тысячи коек. И мы экстренно увеличиваем. Думаем, что увеличим еще количество этих коек еще на 20 тысяч. Это максимальные теоретические возможности нашей системы здравоохранения, чтобы не было увеличения за счет неоказания медицинской помощи другим больным. Кроме того, мы, думаю, пойдем на развертывание временных госпиталей в наших городах. Сейчас мы рассматриваем город Киев, город Одесса и Донецкая область, город Краматорск», - отметил министр.

Как ранее сообщал ForUm, Министерство здравоохранения планирует ввести дополнительные карантинные ограничения.