также в разделеМир
Чехия на фоне скандала уже не рассматривает покупку «Спутника V» 5
Меркель не ответила, считает ли Путина убийцей 9
Повстанцы убили вновь избранного президента Чада 16
В РФ заявили, что власти Чехии не контролировали взорвавшиеся склады с оружием 17
Посол США в России летит в Вашингтон для консультаций 23
На Кубе выбрали преемника Кастро 28
18 российских дипломатов покинули Чехию 13
ВОЗ назвала ситуацию с распространением COVID-19 тревожной 14
На Марсе впервые запустили вертолет 81
Половине взрослых американцев уже получили первую дозу COVID-вакцины 9
РФ высылает 20 сотрудников посольства Чехии 26
В США скончался известный рэпер Black Rob 10
Макрон: Российский Sputnik V не поможет ускорить вакцинацию 290
РФ хочет выйти из проекта МКС 36
МИД России отреагировал на высылку своих дипломатов из Чехии 34
Беларусь вернулась к обвинению стран Запада в «наращивании войск» 19
Посольство России в Праге залили «кровью» 25
Ушел из жизни один из основателей компании Adobe 18

Два болгарских дипломата объявлены в РФ персона нон грата, они должны покинуть страну в течение 72 часов, сообщили в российском МИД.

 20 апреля посол Болгарии А.Крыстин был приглашен в МИД, где ему была вручена нота об объявлении персона нон грата первого секретаря консульской службы посольства Болгарии в России Панайотова и первого секретаря службы по торгово-экономическим вопросам посольства Болгарии в России Христозова.

Этим дипломатам предписано покинуть территорию Российской Федерации в течение 72 часов.

«Данная мера является ответом на принятое в марте сего года болгарской стороной ничем не мотивированное решение объявить персона нон грата двоих сотрудников посольства России в Софии», - заявили в РФ.

22 марта послу России в Болгарии Элеоноре Митрофановой была передана нота с требованием отзыва двух российских дипломатов в связи со шпионским скандалом. За несколько дней до высылки прокуратура Болгарии сообщила, что несколько сотрудников военной разведки страны, задержанных в рамках спецоперации в Софии, арестованы по подозрению в шпионаже в пользу России.

Российская сторона сочла необоснованным решение о высылке и заявила, что оставляет за собой право на ответные меры.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги