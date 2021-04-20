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По обращению общественных активистов полиция начала проверку по факту восстановления макета ордена Ленина в холле Харьковского городского совета.

Об этом сообщил лидер ОО «Світанок» Вадим Поздняков.

«В действиях харьковских чиновников есть состав преступления по статье 436-1 УК, и мы будем добиваться возбуждения уголовного дела», - написал он в Facebook.

Упомянутая статья (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) предусматривает от 5 до 10 лет заключения.
ForUm

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