В среду, 21 апреля, в Украине пройдут дожди, сообщила синоптик Наталья Диденко.

«Дожди будут идти с перерывами, поэтому на прояснения можно рассчитывать. Но вот на тотальное солнце и сухую погоду целый день - вряд ли», - написала она в Facebook.

Температура воздуха компенсирует сырость – в среду потеплеет до дневных + 10 + 15 градусов. Свежее будет на северо-востоке Украины, + 8 + 12 градусов. Ночи еще остаются холодными.

В Киеве завтра предполагается дождь, а температура воздуха поднимется до +14 градусов. С пятницы в Украине начнет заходить похолодание, сначала на Запад и Север. А на Вербное воскресенье в западных областях местами возможен мокрый снег.