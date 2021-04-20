также в разделеОбщество
Применяемые на Майдане в феврале-2014 гранаты Захарченко купил у РФ
Россия ограничила полеты над частью Крыма и Черного моря 17
Степанов прокомментировал гуляния дней рождений в карантин 15
СБУ срывает и затягивает рассмотрение иска по санкциям против телеканалов 19
Украинский хакер украл десятки миллионов долларов из американских и канадских банков 12
Судья Вовк заявил, что ЕСПЧ принял к рассмотрению его жалобу на НАБУ 9
Оперативника СБУ будут судить за получение $5 тысяч взятки 10
Размещение в отелях Крыма подорожало на 20-30% 11
19 апреля. Картина дня 17
Без масок и фото, но с салютом: «Схемы» узнали о вечеринке Тищенко 36
Оккупанты признали: Ялте и Алуште не хватит воды в курортный сезон 40
На улице и дома святой водой: как во Львове будут святить паски 14
У Тищенко отказались комментировать новый скандал с нарушением карантина 14
В Украине может появиться медицинский омбудсмен 12
Украине обещают холод, дожди и грозы 26
Реальная эффективность вакцины Pfizer составила 98% 19
Минздрав ожидает рост заболеваемости COVID-19 через 2-3 недели после Пасхи 18
Трех прикарпатских чиновников разоблачили на двойном гражданстве 20

Новая посол Украины в США Оксана Маркарова отправилась в Вашингтон.

«Впервые с 1999 года иду на посадку в самолет с one way ticket. С сегодняшнего дня - 24/7 в рядах дипломатической teamUkraine», - написала она в Facebook.

 

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 75/2021 о назначении экс-министра финансов Оксаны Маркаровой чрезвычайным и полномочным послом Украины в Соединенных Штатах Америки 25 февраля 2021.

Ранее Украина получила агреман на назначение Маркаровой послом в США.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

12
Теги