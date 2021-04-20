Новая посол Украины в США Оксана Маркарова отправилась в Вашингтон.

«Впервые с 1999 года иду на посадку в самолет с one way ticket. С сегодняшнего дня - 24/7 в рядах дипломатической teamUkraine», - написала она в Facebook.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 75/2021 о назначении экс-министра финансов Оксаны Маркаровой чрезвычайным и полномочным послом Украины в Соединенных Штатах Америки 25 февраля 2021.

Ранее Украина получила агреман на назначение Маркаровой послом в США.