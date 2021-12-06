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В прошлую субботу, 4 декабря, вечером в «Единый центр 102» полиции Херсонщины» от медработников поступило сообщение о госпитализации 14-летнего парня. Как выяснилось, подросток получил огнестрельное ранение левой части лица во время охоты, сообщает пресс-служба полиции. По данному факту полиция проводит необходимые следственные действия.

Как сообщил начальник территориального подразделения полиции пгт Каланчак Юрий Прядко, около 17:30 в полицию позвонила по телефону медработник. Женщина сообщила, что в больницу Скадовска доставляется 14-летний житель района с огнестрельным ранением левой части лица.

Впоследствии парень из районной больницы был госпитализирован в детскую областную больницу, где ему была сделана операция.

Вчера полицейские пообщались с потерпевшим. Парень рассказал, что находился на охоте вместе с 28-летним дядей.

Взрослый охотник во время засады увидел, как взлетает утка, направил ружье в ее сторону, стал сопровождать ее под прицелом по направлению лета и произвел выстрел. Однако в это время на линии огня оказался несовершеннолетний племянник, в результате получивший несколько дробей в левую часть лица.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.128 Уголовного кодекса Украины «Неосторожное тяжелое или средней тяжести телесное повреждение» и ст.264 УКУ «Небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов». Установлено, что дядя во время охоты находился в трезвом состоянии и имел официально зарегистрировано оружие.

На время досудебного расследования ружье изъято и направлено на исследование. В настоящее время полиция устанавливает все происшествия. Расследование находится на контроле руководства областного главка полиции.
ForUm

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