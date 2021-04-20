также в разделеОбщество
В ТКГ взяли за основу украинский проект по прекращению огня
В Украину идет похолодание, возможен снег 6
ЦОЗ: Повторно заразиться COVID-19 можно через полтора месяца 10
В Минздраве ожидают новую поставку вакцин AstraZeneca 22 апреля 13
В Раде призвали украинцев готовиться к четвертой волне COVID-19 11
Более 10 тысяч иноСМИ раскритиковали Зеленского за закрытие телеканалов и санкции против украинцев 19
Болгарский торговец оружием опроверг связь со взрывом в Чехии 20
Медведчук заявил, что из «бедной при Порошенко» Украина превратилась в «нищую при Зеленском» 16
Адвокаты о скандале в Fairmont: Привлекать Николая Тищенко к ответственности не за что 17
Ляшко считает нецелесообразной платную вакцинацию от COVID-19 в этом году 8
Кулеба: Число военных РФ у границ Украины через неделю превысит 120 тысяч 16
Украина потеряла одну позицию в Индексе свободы прессы 9
Минздрав: На майские праздники не будут вводить локдаун 14
ОГП обжаловал оправдательный приговор Пашинскому 24
Мужчина, напавший на женщину в поезде «Киев-Мариуполь», умер в СИЗО 34
Один из руководителей ГМС требовал $9 тысяч за разрешение жить в Украине 13
Черновицкая область скоро выйдет из красной зоны карантина 15
Полиция начала проверку из-за макета Ленина в горсовете Харькова 13

В Украине по состоянию на 6 апреля 2021 в 24 учреждениях среднего образования не было доступа к интернету. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки Украины в ответ на запрос Радио Свобода.

«По оперативной информации, которая была предоставлена ​​МОН департаментами образования и науки областных государственных администраций и Киевской городской государственной администрации, по состоянию на 6 апреля 2021 в 24 учреждениях общего среднего образования (далее - ЗЗСО) не было каких-либо доступа к Интернету. В частности, в Закарпатской области – 17 ЗЗСО, во Львовской – три ЗЗСО, в Полтавской - один ЗЗСО, Хмельницкой – три ЗЗСО », - говорится в сообщении.

В МОН добавили, что в целом в Украине функционирует 14 873 учреждения общего среднего образования.

В 2020 году Детский фонд Организации Объединенных Наций ЮНИСЕФ сообщил, что по меньшей мере треть школьников в мире - 463 миллиона детей - не смогли получить доступ к дистанционному обучению, когда из-за COVID-19 пришлось закрыть школы.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

10
Теги