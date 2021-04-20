В Украине по состоянию на 6 апреля 2021 в 24 учреждениях среднего образования не было доступа к интернету. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки Украины в ответ на запрос Радио Свобода.

«По оперативной информации, которая была предоставлена ​​МОН департаментами образования и науки областных государственных администраций и Киевской городской государственной администрации, по состоянию на 6 апреля 2021 в 24 учреждениях общего среднего образования (далее - ЗЗСО) не было каких-либо доступа к Интернету. В частности, в Закарпатской области – 17 ЗЗСО, во Львовской – три ЗЗСО, в Полтавской - один ЗЗСО, Хмельницкой – три ЗЗСО », - говорится в сообщении.

В МОН добавили, что в целом в Украине функционирует 14 873 учреждения общего среднего образования.

В 2020 году Детский фонд Организации Объединенных Наций ЮНИСЕФ сообщил, что по меньшей мере треть школьников в мире - 463 миллиона детей - не смогли получить доступ к дистанционному обучению, когда из-за COVID-19 пришлось закрыть школы.