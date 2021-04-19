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В Киеве начали прививать вакциной Pfizer иждивенцев и сотрудников интернатов для пожилых людей, сообщила пресс-служба КГГА.

Всего столица получила 4680 доз этой вакцины. Ею будут привиты иждивенцы и сотрудники 10 киевских муниципальных интернатов для престарелых и государственного учреждения «Госпиталь ветеранов войны МЗ Украины».

Процесс прививки обеспечивают две специально обученные для работы именно с вакциной Pfizer мобильные бригады киевских медиков.

Сегодня вакцинацию прошли 120 человек из Киевского гериатрического пансионата. Ревакцинация пройдет на 21 день после первой прививки.

С начала прививочной кампании от COVID-19 по состоянию на 19 апреля вакцинировано 42748 человек. В частности, это около 19 700 медицинских работников, 1220 социальных рабочих, 2455 военных в ООС, 5092 человека в возрасте 80+ и тому подобное. Столица удерживает первое место в стране по темпам вакцинации.
ForUm

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