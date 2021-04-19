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Чиновник Черновицкой областной государственной администрации Николай Гергелюк и руководитель сторонников ПЦУ Василий Маскаль требуют в 6-дневный срок передать общине ПЦУ ключи от Успенского храма УПЦ в селе Михальча Сторожинецкого района. 

Фото: из открытых источников

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Черновицко-Буковинской епархии, в настоящее время дело о незаконной перерегистрации Успенского храма рассматривается в суде.

«Опять возвращаются времена Петра Порошенко, когда должностные лица вмешиваются в деятельность Украинской Православной Церкви», – сказано в сообщении.

Настоятель и прихожане, которые более 700 дней круглосуточно охраняют святыню от захвата, усилили дежурство и ожидают очередную рейдерскую атаку.

Как сообщалось, верующие УПЦ села Михальча совершают круглосуточное молитвенное стояние и дежурство возле Успенского храма с 10 февраля 2019 года. Храм оказался под угрозой захвата после собрания территориальной общины, проголосовавшей за переподчинение прихода в ПЦУ.

В настоящее время дело о незаконной перерегистрации Успенского храма рассматривается в суде. Перерегистрацию прихода осуществил Николай Гергелюк.
ForUm

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