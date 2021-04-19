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Пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта «Киев» во время проведения процедур контроля пассажиров авиарейса, прибывшего из Беларуси, обнаружили гражданина РФ, который не смог подтвердить запланированную цель пребывания в Украине, сообщает пресс-служба ГПСУ.

Во время доведения решения об отказе в пересечении границы, 34-летний россиянин предложил пограничнику за 75000 российских рублей просмотреть его и содействие в беспрепятственном пересечении границы.

Пограничник от неправомерной выгоды отказался. Данный факт зафиксирован и направлено уведомление в Нацполицию для внесения сведений в ЕРДР по ст. 369 УК. Продолжаются следственные действия.

Отметим, что с начала года пограничники пресекли более 460 попыток предоставления неправомерной выгоды.
ForUm

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