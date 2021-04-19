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Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине крайне необходимо как можно быстрее подготовить современную лабораторию для разработки вакцин и лекарств. сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

По его словам, с этой целью в этом году в государственном бюджете было заложено 100 млн грн. Министерство здравоохранения ищет пути для решения этой задачи.

«Нам нужно собрать наши светлые головы и обеспечить им условия работы на уровне западных специалистов. Украине нужна такая лаборатория не только во времена этой пандемии. В целом это может стать выходом на вызовы будущего», - отметил президент.
ForUm

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