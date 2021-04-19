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К 35-летию аварии на ЧАЭС в Зоне отчуждения будет обновлено 40 км дорог между КПП «Дитятки» и «Припять», а также подъезд к атомной станции.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Укравтодора Александр Кубраков.

Он отметил, что в последние годы поток туристов и предпринимателей на территорию зоны отчуждения значительно возрос.

«В прошлом году Укравтодор взял на свой баланс почти 200 км дорог в зоне отчуждения. Наша задача - за 3 года привести в порядок популярные туристические маршруты и обеспечить нормальный доступ в Зону защитников природы, ученых, энергетиков и предпринимателей», - отметил глава Укравтодора.

Он отметил, что по данным Госагентства по управлению зоной отчуждения 2015 до 2019 года потоки туристов увеличились с 8 до 124 тысяч. Причем, около 80% из них - иностранцы. Кроме этого, Зона отчуждения стала также востребованным среди инвесторов объектом для размещения здесь солнечных электростанций, что также требует обустройства качественной инфраструктуры.

«С 2018 года на территории Зоны работает первая солнечная электростанция - Solar Chernobyl. Ряд инвесторов из Украины и мира рассматривают возможность строительства новых солнечных электростанций, ведь здесь есть и доступна земля, и необходимые мощности для транспортировки электроэнергии», - написал Кубраков.
ForUm

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