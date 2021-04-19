Политическая группа «Европейской народной партии» в Европейском парламенте просит провести парламентские прения на пленарной сессии на следующей неделе относительно ситуации с наращиванием Россией войск у границы с Украиной.

Об этом говорится в заявлении ЕНП.

о том, каким образом ЕС намерен сделать это», - отметила вице-председатель ЕНП по иностранным вопросам Сандра Калниете.

Она отметила, что Россия собрала возле украинской границы более 40 тыс. военных и только в этом году были убиты 26 украинских военных.

«Ситуация ухудшается, является серьезной и составляет растущую угрозу для европейской стабильности и безопасности, а также украинского суверенитета», - отметила Калниете.

Она подчеркнула, что «российский режим должен заплатить цену за свою агрессию против Украины, и также за то, как относится к оппозиционеру Алексею Навальному».

«ЕС и страны-члены должны начать выполнять свои декларации: мы должны помочь Украине в военном отношении с точки зрения усиления потенциала и также политически. Это должно быть четко сделано без какой-либо задержки на высшем уровне Европейского Союза», - добавили в ЕНП.

«Это коллективная ответственность Европы вновь подтвердить нашу поддержку Украине, и мы хотели бы услышать от президентов Европейской комиссии и Европейского Совета

Как ранее сообщал ForUm, 30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп, и под видом подготовки к учениям планирует еще подтянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности нашего государства.

В Главном управлении разведки Министерства обороны прогнозируют, что развертывание российских войск вблизи украинской границы продлится до 20 апреля.

Нынешняя эскалация со стороны Российской Федерации является системной и самой масштабной за последние годы, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.