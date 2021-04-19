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По состоянию на 10.00  19 апреля в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19 болеет 2 267 человек, за прошлые сутки подтверждено 147 новых случаев, сообщает Командование Медицинских сил ВСУ.

Всего в COVID-19 болеют 2 267 человек. За прошедшие сутки зарегистрировано 6 новых случая заболевания.

В ВСУ зарегистрировано еще два летальных случая от осложнений, вызванных острой респираторной болезнью COVID-19.

Работники ВСУ находились на лечении в Главном военном госпитале г. Киева и Винницкой городской больнице. Несмотря на проводимую терапию, состояние здоровья больных ухудшилось, проведенные реанимационные мероприятия желаемого эффекта не дали.

Сейчас в учреждения здравоохранения госпитализированы 21 человек, в изоляции (в т. ч. самоизоляции) находится 428 человек.

Кроме того, в пресс-службе сообщили, что с начала кампании по вакцинации в ВСУ 41 266 человек получили первую дозу вакцины, из них 3 065 военных медиков.

За прошлые сутки против COVID-19 привито 128 человек.

Всего за время пандемии в ВСУ выздоровели 21 534 человека.
ForUm

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