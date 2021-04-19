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В Киеве обнаружили за минувшие сутки 447 больных коронавирусом. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«447 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за сутки в столице. Умерли 23 человека. Всего за период пандемии в городе 4221 летальный случай от вируса. А подтвержденных случаев заболевания сегодня - 185 339», - сообщил Кличко.

Заболели 250 женщин в возрасте от 19 до 90 лет, 183 мужчин в возрасте от 18 до 91 года. А также две девочки от 15 до 16 лет и 12 мальчиков от одного месяца до 16 лет.

В больницы столицы госпитализировали 90 больных коронавирусом, а также 221 пациент с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровел прошедшие сутки 231 человек. В общем коронавирус преодолели 115592 жители столицы.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 147, в Днепровском - 109 и в Деснянском районе - 42 случая», - отметил Кличко.

Напомним, в Украине по состоянию на 19 апреля зафиксировано 6506 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

 
ForUm

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