Беларусь не намерена нападать на Украину и готова в дальнейшем предоставлять площадку для переговоров Трехсторонней контактной группы по Донбассу.

Об этом заявил заместитель госсекретаря Совета безопасности Беларуси Владимир Арчаков в эфире одного из телеканалов, передает УНИАН.

В Беларуси, по его словам, не видят альтернативы Минским соглашениям.

«Мы по-прежнему готовы предоставлять площадку для работы трехсторонней контактной группы, потому что … видеоформат этот превращается в какое-то практически бесполезное телевизионное представление», - сказал Арчаков, добавив о приверженности к мирному урегулированию ситуации на Донбассе.

Он также обратился к официальному Киеву, прокомментировав информацию о возможной агрессии РФ против Украины с белорусского направления.

«Пользуясь случаем, я хотел бы выразить такое мнение, что украинская сторона могла бы себя вести в нашем отношении и покорректнее. Потому что раздаются крики, что мы тут чуть ли не собираемся вторгаться... Я никогда не поверю, что украинские военные или спецслужбы настолько не компетентны, чтобы не отличить шум лесовоза с движением колонны бронетанковой техники», - добавил Арчаков.

По его словам, Беларусь, несмотря ни на что «готова в любом формате принять участие в урегулировании возникающей и обостряющейся конфликтной ситуации».

Как ранее сообщал ForUm, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что переговоры Трехсторонней контактной группы по Донбассу после окончания карантина могут переехать из Минска в Польшу.