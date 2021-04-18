Совет ЕС соберется на онлайн-заседание, где в понедельник, 19 апреля, обсудит ситуацию с безопасностью в Украине. Представитель европейской дипломатии Жозеп Боррель пригласил на него главу украинского Министерства иностранных дел Дмитрия Кулебу.

Об этом говорится на сайте МИД.

«В повестке дня заседания Совета ЕС по иностранным делам с участием руководителя дипломатии ЕС и министров иностранных дел всех 27 государств-членов будут находиться вопрос обострения ситуации безопасности на временно оккупированных территориях Украины и вокруг границ нашего государства, вызванного деструктивными и агрессивными действиями Российской Федерации», — отметили в министерстве.

Там добавили, что Кулеба проинформирует коллег из ЕС об актуальной ситуации безопасности и предложит практические шаги для укрепления действенной поддержки Украины со стороны ЕС.

Как ранее сообщал ForUm, 30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп, и под видом подготовки к учениям планирует еще подтянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности нашего государства.

В Главном управлении разведки Министерства обороны прогнозируют, что развертывание российских войск вблизи украинской границы продлится до 20 апреля.

Нынешняя эскалация со стороны Российской Федерации является системной и самой масштабной за последние годы, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.