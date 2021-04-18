также в разделеПолитика
Разумков о санкциях против Медведчука: Любая власть не должна быть сериалом и ее решения должны соответствовать закону 40
Россия высылает украинского консула 20
Политики ЕС собрались посетить Донбасс 27
МИД раскрыл подробности задержания украинского консула в РФ 149
Рledge Тimes: Зеленскому пора перестать обвинять Медведчука в своих проблемах и начать работать 25
Зеленский не в состоянии противостоять такому политику, как Медведчук, поэтому надеется на Байдена – французские аналитики 22
МИД Украины готовит ответ на задержание консула в России 73
Канада остановила миссию военных инструкторов в Украине 60
Зеленский: Хотелось бы слышать конкретику в вопросе ПДЧ 21
Зеленский, Меркель и Макрон призвали РФ отвести войска от Украины 146
Зеленский: Уже несколько стран официально поддержали будущее членство Украины в ЕС 27
Зеленский предложил Макрону подписать документ о поддержке членства Украины в ЕС 19
Зеленский считает возможным проведение саммита лидеров нормандской четверки 18
Зеленский рассказал, о чем говорил с Макроном и Меркель 63
Садовый просит США помочь организовать территориальную гражданскую оборону во Львове 24
Зленский: Вступление в НАТО нельзя сводить только к реформам 23
ЕС изучает ситуацию с ограничением Россией свободы судоходства в Черном море 17
В Париже началась встреча Зеленского с Макроном 22

Совет ЕС соберется на онлайн-заседание, где в понедельник, 19 апреля, обсудит ситуацию с безопасностью в Украине. Представитель европейской дипломатии Жозеп Боррель пригласил на него главу украинского Министерства иностранных дел Дмитрия Кулебу.

Об этом говорится на сайте МИД.

«В повестке дня заседания Совета ЕС по иностранным делам с участием руководителя дипломатии ЕС и министров иностранных дел всех 27 государств-членов будут находиться вопрос обострения ситуации безопасности на временно оккупированных территориях Украины и вокруг границ нашего государства, вызванного деструктивными и агрессивными действиями Российской Федерации», — отметили в министерстве.

Там добавили, что Кулеба проинформирует коллег из ЕС об актуальной ситуации безопасности и предложит практические шаги для укрепления действенной поддержки Украины со стороны ЕС.

Как ранее сообщал ForUm, 30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп, и под видом подготовки к учениям планирует еще подтянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности нашего государства.

В Главном управлении разведки Министерства обороны прогнозируют, что развертывание российских войск вблизи украинской границы продлится до 20 апреля

Нынешняя эскалация со стороны Российской Федерации является системной и самой масштабной за последние годы, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2925 грн.
9
Теги