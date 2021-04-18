На фоне заявления чешских властей о причастности российских спецслужб к подрыву военных складов в Врбетице в 2014 году активисты устроили новую акцию протеста под посольством РФ в Праге.

О причастности сотрудников ГРУ к диверсии, в результате которой погибли два человека, рассказал 17 апреля премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.

В связи с этим из страны было решено выслать 18 российских дипломатов.

Кроме того, двое офицеров спецслужб РФ были объявлены в розыск.

После этого в ночь на 18 апреля к зданию посольства России на площади Бориса Немцова пришли несколько активистов и облили его кетчупом, символизирующим «кровь» на руках кремлевского режима, передает Denik.cz.

Как рассказали в местной полиции, возле посольства были задержаны семь человек.