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Россия представляет "конкретную и непосредственную" угрозу безопасности в Европе. Такое мнение высказала министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр в рамках онлайн-конференции Königsbronner Gespräche фонда имени Конрада Аденауэра, передает DW.:

«Наращивание Россией вооружений и ведение ею войны в центре Европы создали реальные угрозы. Тот, кто на это указывает, не настроен антироссийски. Тот, кто на это указывает, нарушает важный политический вопрос и принимает активные меры для безопасности нашей страны и Европы», - заявила глава оборонного ведомства Германии.

Крамп-Карренбауэр раскритиковала Россию за развертывание ракет, которые смогут достичь ФРГ в режиме, который не предусматривает раннего оповещения и не дает Берлину много времени на реагирование.

«Это было сделано вопреки действующим соглашениям о контроле над вооружениями и втайне», - сообщила она.
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