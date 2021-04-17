Представители Евросоюза на следующей неделе посетят Украину и лично оценят ситуацию на Донбассе. Об этом заявил первый замглавы Верховной Рады Руслан Стефанчук, сообщает пресс-служба парламента.

Стефанчук обсудил безопасностное сотрудничество парламентов и противодействие российской агрессии с вице-маршалом польского Сейма Малгожатой Госевской. Она поддержала Украину и сказала, что на следующей неделе вместе со Стефанчуком и вице-спикером Сейма Литвы Паулюсом Саударгасом посетит Донбасс. Во время встречи стороны обсудят «возможность как можно более быстрого урегулирования военного конфликта между Украиной и Россией».

«Европейские чиновники смогут воочию увидеть и дать оценку ситуации на востоке Украины», — сказано в сообщении.

Стефанчук поблагодарил Литву и Польшу за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Напомним, основной темой переговоров президента Украины Владимира Зеленского с лидерами Франции и Германии была ситуация с безопасностью на Донбассе и проведение «нормандского саммита».