В Министерстве иностранных дел Украины рассказали подробности задержания украинского консула Александра Сосонюка в Российской Федерации. В МИД отметили, что это было фактически нападение.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин, передает "Громадське радио".

По его словам, россияне сделали вид, что не узнали представителя украинского консульства.

«Вчера мы столкнулись фактически с нападением правоохранительных органов РФ на нашего сотрудника», - заявил Енин.

В МИД считают, что после этого украинскому консулу предложат покинуть РФ.

«Мы абсолютно не воспринимаем подобный шантаж и практику провокаций, которая становится все грубее… В то же время, если российская сторона объявит нашего сотрудника персоной нон-грата, мы будем вынуждены так же действенно реагировать на этот провокационный шаг со стороны РФ», - добавил Енин.

Напомним, сегодня стало известно, что в РФ задержали украинского консула. Его подозревают в получение закрытой информации из баз данных правоохранительных органов.

МИД Украины готовит ответ на задержание консула в России.