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С субботы, 17 апреля в Украине вступает в силу закон, предусматривающий увеличение штрафов за ложный вызов специальных служб.

Соответствующий закон был опубликован 16 апреля в газете Голос Украины, а вступил в силу 17 апреля.

Согласно закону, за ложный вызов аварийно-спасательного формирования, полиции или экстренной медицинской помощи нарушителям грозит штраф от 850 до 3400 гривен (от 50 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан). Ранее размер штрафа составлял от 51 до 119 гривен (3—7 необлагаемых минимумов).

Также увеличился штраф для должностных лиц и физических лиц-предпринимателей за невыполнение предписаний, распоряжений и постановлений в сфере техногенной и пожарной безопасности, или создание препятствий для деятельности должностных лиц. Вместо 8,5—119 грн (0,5—7 необлагаемых минимумов), нарушителям придется платить от 1700 до 3400 гривен (от 100 до 200 необлагаемых минимумов).
ForUm

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