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Отряд кораблей Каспийской флотилии (КФЛ) зашел в Черное море, пройдя под Крымским мостом по Керченскому проливу. Об этом сообщает в субботу, 17 апреля, пресс-служба Черноморского флота РФ.

«В рамках сдачи контрольной проверки за зимний период обучения 15 кораблей Каспийской флотилии, в том числе три артиллерийских и восемь десантных катеров, а также суда обеспечения осуществляют межфлотский переход из Каспийского до Черного моря», - говорится в сообщении Минобороны.

Накануне отряд перешел в оперативное подчинение Черноморского флота и пополнил запасы топлива и продовольствия в порту Темрюк. После выхода из Керченского пролива корабли КФЛ направились в Черное море.

Сообщается, что экипажи катеров Каспийской флотилии во взаимодействии с силами Черноморского флота примут участие в зачетных морских учениях.

Напомним, Россия перебросила в оккупированный Крым эскадрилью штурмовиков Су-25 из Ставропольского края.
ForUm

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