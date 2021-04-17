Россия перебросила в оккупированный Крым эскадрилью штурмовиков Су-25 из Ставропольского края.

Об этом сообщают российские СМИ.

В сообщении говорится, что экипажи Су-25СМ3 авиационной части 4 армии ВВС и ПВО Южного военного округа России, дислоцированной на Ставрополье, перебазировали на оперативные аэродромы Крыма.

В свою очередь эскадрилью Су-25СМ3 объединения ВВС ПВО из военного аэродрома в Крыму перебазировали на полигон Ашулук в Астраханскую область РФ.

Отмечается, что над акваторией Черного моря пройдут учения с пусками ракет и бомбометанием.

«Во время летных тактических учений экипажи истребителей Су-27СМ, Су-30СМ и бомбардировщиков Су-24М, Су-25СМ3 и Су-34 выполнят ракетные пуски и бомбометания по морским целям», — говорится в сообщении.

Напомним, Зеленский, Меркель и Макрон призвали РФ отвести войска от Украины.