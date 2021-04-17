также в разделеОбщество
За ложный вызов полиции, «скорой» и спасателей выросли размеры штрафов 5
Умер писатель и политик Владимир Яворивский 11
Погода в Украине: заморозки и снеголавинная опасность 11
Украинская разведка рассматривает три сценария военной агрессии РФ 13
За сутки в Украине почти 15 тысяч новых COVID-случаев 39
16 апреля. Картина дня 59
В Украине сократилось поголовье крупного рогатого скота 15
Названы топ-3 экологические проблемы в Украине 14
За три месяца на нарушение закона о языке жаловались 1129 раз 17
На Донетчине пограничники тренируются отбивать нападение 14
Суд вынес приговор обвиняемому в похищении Вербицкого и Луценко 17
Укрзализныця запланировала 11 дополнительных поездов к праздникам 13
Ляшко назвал условие ускорения темпов вакцинации от COVID-19 44
В Украине объявили штормовое предупреждение из-за заморозков 17
Степанов: Бюджет на популяризацию вакцинации – ноль гривен 20
Германия ведет переговоры с Украиной относительно заробитчан 25
Корольчук: Власть не может привести доказательств «вины» Виктора Медведчука и ОПЗЖ 27
СБУ задержала «чиновницу ЛНР»: приехала жить в Украину 18

Россия перебросила в оккупированный Крым эскадрилью штурмовиков Су-25 из Ставропольского края.

Об этом сообщают российские СМИ.

В сообщении говорится, что экипажи Су-25СМ3 авиационной части 4 армии ВВС и ПВО Южного военного округа России, дислоцированной на Ставрополье, перебазировали на оперативные аэродромы Крыма.

В свою очередь эскадрилью Су-25СМ3 объединения ВВС ПВО из военного аэродрома в Крыму перебазировали на полигон Ашулук в Астраханскую область РФ.

Отмечается, что над акваторией Черного моря пройдут учения с пусками ракет и бомбометанием.

«Во время летных тактических учений экипажи истребителей Су-27СМ, Су-30СМ и бомбардировщиков Су-24М, Су-25СМ3 и Су-34 выполнят ракетные пуски и бомбометания по морским целям», — говорится в сообщении.

Напомним, Зеленский, Меркель и Макрон призвали РФ отвести войска от Украины.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

46
Теги