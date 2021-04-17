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В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили об изменении погодных условий в Украине в ближайшие дни.Как сообщили спасатели со ссылкой на Укргидрометцентр, 18 апреля в Украине, кроме северных и северо-восточных областей, на поверхности почвы будут наблюдаться заморозки 0-5°. Отмечается, что это I уровень опасности, желтый.

Также в ГСЧС сообщили, что 17 апреля в высокогорье западной и центральной части Закарпатской области сохраняется значительная снеголавинная опасность – 3 уровень.

Ранее синоптики сообщали, что в Украину идет сильное похолодание и дожди.
ForUm

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