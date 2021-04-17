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Из-за вспышки коронавируса нового типа Канада приостановила миссию военных инструкторов в Украине. Большинство из них находится на изоляции.

Об этом сообщает CBC.

Отмечается, что эта мера должна помочь защитить членов оперативной группы и остановить распространение вируса.

Число военнослужащих, чьи тесты оказались положительными, не раскрывается, все они находятся в карантине.

Накануне в Канаде выявили первый случай тромбоза крупных сосудов при нарушении свертываемости крови после прививки вакциной от COVID-19 компании AstraZeneca.

Напомним, Зеленский попросил премьера Канады увеличить число военных инструкторов в Украине.
ForUm

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