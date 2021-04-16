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На пасхальные и майские праздники Укрзализныця планирует назначить не менее 11 дополнительных поездов. Об этом сообщил и.о. председателя правления АО «Укрзализныця» Иван Юрик во время брифинга в Верховной Раде Украины 16 апреля. «Сейчас мы проработали назначения к Пасхе и майским праздникам 11 дополнительных поездов. Традиционно добавляем поезда на направления, которые являются наиболее популярными среди пассажиров, в том числе на Закарпатье», - отметил Юрик.

Дополнительные поезда на праздники будут курсировать в Ужгород, Рахов, Ковель, Черновцы, Николаев, Мариуполь, Константиновку, Ивано-Франковск, Одессу и Львов. Укрзализныця в мае также будет назначать дополнительные рейсы круглогодичных поездов. Сейчас предполагается, что такие праздничные рейсы совершат 5 поездов:

№ 29/30 Киев - Ужгород,

№ 251/252 Харьков - Николаев,

№774/773 Киев - Шостка,

№781/782 Черкассы – Киев,

№ 137/138 Хмельницкий - Лисичанск.

Кроме этого, на праздники Укрзализныця продлила маршрут скоростного поезда № 779/780 Сумы - Киев до станции Винница.

Напомним, Укрзализныця с 11 апреля 2021 возобновила полноценное курсирование поездов дальнего следования в Закарпатскую область. С 00:00 11 апреля в области отменен красный уровень эпидемической опасности. Сейчас в закарпатский регион курсирует 10 пассажирских поездов.
ForUm

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