Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал законы №4475 о валютных кредитах, содержащий норму о принудительной их реструктуризации, и №4398 о реструктуризации обязательств по кредитам в иностранной валюте и адаптации процедур неплатежеспособности физических лиц, сообщается на сайте парламента.

Законопроекты направлены на подпись президенту 16 апреля.

Верховная Рада приняла эти законопроекты на внеочередном пленарном заседании 13 апреля.

В частности, в законе №4475 Рада продлила на пять месяцев действие моратория, запрещающего банкам взыскивать имущество граждан Украины, предоставленное в качестве обеспечения кредитов в иностранной валюте, и ввела реструктуризацию таких кредитов с пересчетом всех денежных обязательств в гривневый эквивалент и списанием неустойки.

Нацбанк и банки раскритиковали идею принудительной реструктуризации валютных кредитов, а представители украинского бизнеса обратилась к президенту Украины с просьбой отклонить законопроект.

Закон №4398 обязывает Фонд гарантирования вкладов физических лиц не позднее, чем за 30 дней до публикации объявления об открытых торгах, предложить заемщику погасить задолженность на сумму не менее оценочной стоимости актива.

Закон также исключает из состава ликвидационной массы жилье, которое является единственным местом проживания семьи должника, если оно не превышает 60 кв. м, или 13,65 кв. м на каждого члена семьи должника для квартиры или 120 кв. м для жилого дома.