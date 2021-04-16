Детективы Национального антикоррупционного бюро совместно с Департаментом внутренней безопасности Национальной полиции под процессуальным руководством САП сообщили бывшему начальнику департамента взрывотехнической службы Нацполиции Украины о подозрении в получении 980 тыс. грн неправомерной выгоды и дальнейшей ее легализации. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе НАБУ.

Действия экс-чиновника квалифицированы по ч.4 ст. 368, ч.1 ст. 209 УК Украины.

Также о подозрении сообщено сообщнику совершенного преступления - частному предпринимателю, чьи действия квалифицированы по ч. 3 ст. 369 УК Украины («Предоставление неправомерной выгоды»).

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Следствие установило, что бывший глава Департамента НПУ, обладая информацией о реальных потребностях подразделений в закупке взрывозащищенного оборудования, организовал вместе со знакомым ему частным предпринимателем осенью 2016 закупку такого оборудования и специальных костюмов для нужд подразделения НПУ в Луганской области. Искусственно создав видимость отсутствия конкуренции, закупку провели по переговорной процедуре. В результате НПУ оплатила оборудования 3 млн грн, из которых частный предприниматель перечислил 980 тыс. грн якобы за юридические услуги (которые на самом деле не предоставлялись) компании, конечным бенефициаром которой, как выяснило следствие, был на тот момент действующий чиновник НПУ.

Указанный эпизод - один из возможных преступлений по закупкам, осуществленных Департаментом НПУ, которые исследуют детективы НАБУ.

Расследование приведенных фактов НАБУ и САП осуществляют с декабря 2018, после определения подследственности в производстве по детективами Национального бюро.